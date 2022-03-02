FED'DEN FAİZ ARTIRIMI açıklaması! FED faiz artırırsa altın ne olur? FED faiz arttırırsa dolar ne olur? USD ve altın yükselir mi, düşer mi?

Son dakika... Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

FED'DEN FAİZ ADIMI BEKLENİYOR

ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed'in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı.

100 BAZ PUAN BEKLİYOR

St. Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı James Bullard, 1 Temmuz'a kadar faiz oranlarını 1 puan artırmayı desteklemeye devam ettiğini belirtti.



3 toplantıda toplam 100 baz puanlık faiz artışının gerekli olduğunu dile getiren Bullard, Fed'in enflasyon konusunda yeterince hızlı harekete geçemediğini belirterek ikinci çeyrekte bilançonun küçültülmeye başlanacağını da ifade etti.

FED KRİTİKLİĞİNİ KORUYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 15-16 Mart tarihinde gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yaklaşırken; oluşan risklere rağmen Fed'in nasıl bir para politikası izleyeceği de piyasaların seyri açısından son derece kritik. Işık Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak yaptığı değerlendirmede, "Savaşın bir anda bitmesinin çok zor olduğu bir ortamda; Fed'in finansal riskleri de (konut balonu ve hane halkı borçları) gözeterek başlatabileceği bir parasal sıkılaştırma ile piyasalar yeniden baskı altında kalabilir. Buradaki tek istisna ise; Fed'in, "ne şiş yansın ne kebap" minvalinden, parasal sıkılaştırmaya düşük hızla başlaması olur ki, bu durum piyasaları hayli rahatlatır" şeklinde belirtti.

Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor.

Fed'in faiz artırımları altın fiyatını artırabilir çünkü yüksek faiz ortamında borsalar düşüş eğilimi gösteriyor. Hisse senetleri Fed'in sıkılaşma dönemlerinde gerilerken, portföylerin çeşitlendirmesi için altın yatırım talebi artıyor.