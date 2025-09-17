PODCAST
FED faizi 25 baz puan indirdi
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 21:05
Son dakika haber! ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre, Fed eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan indirdi.
