EYT'de son viraj! Görüşmeler hızlandı! Gözler Aralık ayında! EYT’de eksik prim nasıl çözülecek? Kadın ve erkeklerde EYT yaşı nasıl olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca kişi hükümet kanadından yapılan açıklamaları anbean takip ediyor. EYT yasası için çeşitli formüller masada yer alırken EYT platformları ve bakanlık arasındaki görüşmeler de hızlandı. EYT Platformu üyeleri, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT'nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz aldı. Peki EYT'de eksik prim nasıl çözülecek? Kadın ve erkeklerde EYT yaşı nasıl olacak? 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda yaş şartı kademeli düşürülecek mi? İşte detaylar