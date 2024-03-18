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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 12:37 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 12:37

Evini yenilemek isteyene hibe, kredi, taşınma desteği... 'Yarısı Bizden Kampanyası'nın detayları açıklandı! İşte 8 soruda yarısı bizden kampanyası...

6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinin ardından kentsel dönüşüm için kolları sıvayan hükümet deprem riski en yüksek olan İstanbul'da yürütülecek uygulamalar kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İşte "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki 'Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı. Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi. Kampanyaya ilişkin merak edilen 8 soru ve yanıtları şöyle:

KONUT İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?
Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.

İŞ YERİ İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?
Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi imkanı sunulacak.

KREDİ İÇİN GELİR ŞARTI ARANIYOR MU?
Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

KİRACILARA DESTEK SAĞLANACAK MI?
Dönüşüm sürecinde bir ilk yaşanacak ve kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.

BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN, NASIL YAPACAK?
Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına 'hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici'nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına 4 taksitle yapacak.

HAK SAHİPLERİNİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra ödemeler başlayacak. Yani vatandaş, riskli yapısını yenileyip güvenli konutuna geçtikten sonra ödemelere başlayacak. Böylece konutu dönüşüme girecek vatandaş dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödemek zorunda kalmayacak.

HANGİ ŞARTLARDA KAMPANYA UYGULANMAYACAK?
Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının 1.5 katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacak. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmışsa da faydalanılamayacak.

KREDİ GERİ ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANACAK?
Ruhsat alındıktan 2 yıl sonra ödemeler başlayacak olup 10 yıla kadar vade uygulanacak. İlk yıl taksitlerde faiz yok, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl Ocak'ta yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.

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