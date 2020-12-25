Esnafa kira desteği başvurusu başladı mı? 500-750 TL esnaf kira desteği kimler alabilir?

500-750 TL esnaf kira desteği kimler alabilir? Esnafa kira desteği başvurusu başladı mı? Esnaf kira desteği başvurusuna dair vatandaşlar araştırmada bulunuyor. Pandemi döneminde esnaflara kira desteği veriliyor. Devlet desteklerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar esnaf kira desteği başvuruları hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, esnafa kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kira desteği kimler alabilir?

500-750 TL esnafa kira desteği başvurusu başladı mı? Esnaf kira desteği kimler alabilir? İş yapma konusunda zorluk yaşayan esnaflara devlet tarafından destek veriliyor. Esnaflar yüzlerce lira kira desteği alarak ceplerini rahatlatıyor. Peki, esnaf kira desteği başvurusu başladı mı? Esnaf kira desteği kimler alabilir?

ESNAF HİBE KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN?

Bakan Pekcan yaptığı açıklamada E-Devlet üzerinden başvuru alınacağını belirtti ve başvuruların Ocak ayının ik haftası itibariyle başlaması öngörüldüğünü ifade etti.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla hükümet esnafa destek paketini devreye aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa destek paketi hem 1000 TL hibe hem de kira yardımını kapsıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak, esnafın gelir kaybını talafi etmek için 1 milyon 239 bin 438 esnafa 1000 lira destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

ESNAFA 1000 TL YARDIM KAÇ AY VERİLECEK?

Esnafa destek paketinin detaylarını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde açıkladı:

"Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için çalışmalara başladık. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız"

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan hibenin kimlere verileceğini de açıkladı. Erdoğan, "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır." dedi.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kira yardımı desteğinin detayları ise şu şekilde;

"Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde yüzde 18'den 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.

Bir diğer destek talebi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz"

MURAT KURUM'DAN KİRA DESTEĞİ BAŞVURU DETAYLARI

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın talimatlarıyla koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerimizin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğimize gönderdik."

"Salgının ekonomik hayata etkisinin azaltılması amacıyla yerel yönetimlerimiz, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarının irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımıyla ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik".

"Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için idaremizce yapılacak değerlendirmeye göre, sözü edilen bedellerde indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek."

"Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden bu süre içerisinde sözü edilen bedeller tahsil edilmeyecek, sözleşme süreleri uzatılabilecek ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde sözleşmeler karşılıklı feshedilebilecek."

"Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek."

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.),

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı; • büyükşehir belediye sınırları içinde 2019 takvim yılı için 9.000 TL'yi aşmamak (2020 takvim yılı için 11.000 TL*)• diğer yerlerde 2019 takvim yılı için 6.000 TL'yi aşmamak (2020 takvim yılı için 7.000 TL*)

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak. Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. 1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı yararlanacak.