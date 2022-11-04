Emekliye %73.12 ZAM! 6 aylık enflasyonla 4A,4B,4C yeni yıl maaş tablosu! Emekliye 5 bin 700, Memura 12 bin 769 TL!

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zamda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.







Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Ekim enflasyonunu yüzde 10.84 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.84 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik Ocak artışı da enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı.







MEMURA EN AZ 10.186 TL

4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnafta 4 bin 197 liradan 4 bin 652, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 195 liraya çıkacak. 4 ayda oluşan yüzde 11.88'lik artışa göre de en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 186 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 78 liradan 6 bin 800 liraya çıkacak. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri eklenecek. 3 Ocak'ta da zam oranı belli olacak.







NASIL YANSIYACAK?

Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor. 4 ayrı zam formülü var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 15.91-21.61, memurlar ve emeklilerinin de yüzde 16.99-22.75 arasında tahmin ediliyor. Bu kapsamda en düşük esnaf emeklisi aylığı 4 bin 865-5 bin 104, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık 5 bin 432-5 bin 699 lira aralığına çıkacak. En düşük memur maaşı 10 bin 651-11 bin 176, memur emeklisi aylığı 7 bin 110-7 bin 460 lira aralığına yükselecek.







Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.







Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e ulaşacak.







Bir diğer tahmin de Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Son ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67.78 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.86 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17.86 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.96'ya ulaşacak.







Memurların ve emeklilerin artışına yönelik son ipucunu ise AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi gösterdi. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.12 çıktı. Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 21.61 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 21.61 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 22.75'e ulaşacak.







EK ZAM BEKLENİYOR

Kesin zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak. Ayrıca memurlara ve emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha yükseltileceği beklentisi bulunuyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de var. Bu konudaki kesin karar Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Öte yandan memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 3600 ek gösterge de 15 Ocak 2023'ten itibaren devreye girecek.







4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE

SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 10.84

Memur/memur emeklisi zam oranı: % 11.88







FORMÜL1:

ORTA VADELİ PROGRAM

2022 enflasyon tahmini: % 65

SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 15.91

Memur/memur emeklisi zam oranı: % 16.99







FORMÜL 2:

MERKEZ BANKASI

2022 enflasyon tahmini: % 65.2

SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 16.05

Memur/memur emeklisi zam oranı: % 17.13







FORMÜL 3:

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

2022 enflasyon tahmini: % 67.78

SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 17.86

Memur/memur emeklisi zam oranı: % 18.96







FORMÜL 4:

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

2022 enflasyon tahmini: % 73.12

SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 21.61

Memur/memur emeklisi zam oranı: % 22.75









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