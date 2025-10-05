PODCAST
Emekliye 4'lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlular Ocak ayında ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 09:47
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 ayda yüzde 7.5 zam oluşurken, kalan 3 veri için meraklı bekleyiş başladı. Enflasyon tahminleri artışın yüzde 10-13 aralığında olabileceğini gösterdi. Ayrıca bu oranın taban aylığa yansıtılması da gündemde...
