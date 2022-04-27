Emekliye 1 mayıs sürprizi! Temmuz'da emekliliklerin taban maaşları artıyor! İşte en düşük emekli maaşı tutarı

Bugünden itibaren ikramiyeleri ödenecek olan milyonlarca emekli, yılın ikinci zammını Temmuz ayında alacak. Merkez Bankası'nın anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34.62 zam alırken, memur emeklilerinin artışı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 34.12 olacak. Temmuz'da ayrıca memur emeklilerine refah payı artışı gelirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 bin 500 liraya çıkarılan en düşük aylıkları da artacak.

A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu'nun sorularını cevaplandıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taban maaşın artacağını söyledi. Bakan Bilgin şunları ifade etti: "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Bin 100 liralık bayram ikramiyesini biz 400 lira artırmış olsaydık bunun maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Maliyet daha fazla ama daimi olacak. Her aya yansıyacak. Yaklaşık 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek." Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. 13 milyar liralık maliyete bakıldığında taban maaşın 3 bin 500 lirayı geçeceği görülüyor. En düşük emekli maaşı Ocak 2022'de 2 bin 41 liraya yükselmiş ve 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. 2 bin 41 liraya yüzde 34.62'lik zam geldiğinde rakam 2 bin 748 liraya çıkacak. 800 bin kişinin 13 milyar liralık maliyeti düşünüldüğünde, bu rakamın yeni taban maaşa yükseltilmesiyle en düşük maaşın 3 bin 500 ile 4 bin lira arasına çıkması söz konusu olabilecek. Bu arada Türkiye Emekliler Derneği'nin de en düşük emekli maaşının 4 bin 253 liralık asgari ücret ile eşitlenmesi yönünde talepleri bulunuyor.