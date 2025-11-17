Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik maaşı, çalışırken sigortası yatan ve istem dışı işsiz kalan kişilere ödeniyor. Bu nedenle emekli aylığı alan bir kişi hem emekli maaşı hem de işsizlik ödeneğini aynı anda alamıyor. Emekli olup tekrar çalışanların işten ayrılması durumunda da işsizlik ödeneği hakkı doğmuyor.

İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

İşsizlik ödeneğinin süresi, son üç yıldaki prim gününe göre değişiyor. Prim şartını yerine getirenler için ödeme süresi 6, 8 veya 10 ay arasında belirleniyor. Ödenek sürecinde kişi, İŞKUR'un yönlendirdiği faaliyetlere katılmakla yükümlü.

İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

Kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlar işsizlik maaşına hak kazanamıyor. Ödemenin yapılabilmesi için iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi veya haklı nedenle çalışan tarafından sonlandırılması gerekiyor. Faruk Erdem, istifa edenlerin genel olarak bu haktan yararlanamayacağını vurguluyor.