Emekli ve memura ek zam yolda! Ek maaş artışı hangi kritere göre yapılacak? Taban maaş 4 bin TL olacak mı?

Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı Temmuz ayında yapılacak zamları bekliyor. Zam oranıyla ilgili ipuçları gelmeye davam ederken, ek artış da gündemdeki yerini koruyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. 6 Aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı haricinde alacakları enflasyon farkını belirleyecek.

YÜZDE 31.71 KESİNLEŞTİ

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.

Nisan enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Nisan enflasyonuna göre 4 aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı.

Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Nisan ayı enflasyonuna baktığımızda 4 aylık oran yüzde 31,71 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı yüzde 24,21 oldu. İlk 4 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +24,21 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 31.21 oldu. Bu rakama Mayıs ev Haziran enflasyonları da eklenecek.

FARKLI HESAPLAR GÜNDEMDE

Enflasyon artışı ve toplu sözleşme zammı haricinde emekliler ve memurlar için Ocak ayında yapılan ek artışa benzer bir sosyal refah desteği de gündemde. Buna göre üç formül de öne çıkıyor. Öncelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta 2.500 TL'ye çıkartılan taban maaşlarının artırılması bir formül olarak duruyor. Bunun dışında yine tüm emeklilere seyyanen zam yapılması da düşünülüyor. Bir başka formüle göre ise memur ve memur emeklileri için belirlenen yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammının yükseltilmesi. Bu formüller ayrı ayrı uygulanabileceği gibi hepsi de aynı anda gündeme gelebilir.

BAKANDAN MİLYONLARI İLGİLENDİREN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu ve Haziran ayı enflasyon sonuçlarını beklediklerini açıkladı. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için de çalışmaların bu ayın sonunda bitmiş olacağını söyledi.

Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini söyleyen Bilgin, şunları kaydetti:

Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz.

Kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağımızı ifade etmek isterim, bu ayın sonunda bitirmiş olacağız

EN AZ MAAŞ 4 BİN TL Mİ OLUYOR?

Bakan Bilgin'in verdiği rakamlardan yola çıkarak taban maaşın kaç lira olabileceğini hesapladık. Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. 13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor.

Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zam la birlikte taban maaşın 3500 lira ile 4000 lira arasında bir rakama ulaşacağı ortaya çıkıyor. En düşük emekli maaşı Ocak 2022'de 2 bin 41 liraya yükselmiş ve 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. 2 bin 41 liraya yüzde 34.62'lik zam geldiğinde rakam 2 bin 748 liraya çıkacak. 800 bin kişinin içinde ölüm maaşı alanların da olduğu hesaba katılırsa burada taban maaş hesabı yine 3500-4000 TL arasında olacak.

HESAP NASIL YAPILIYOR?

Taban maaş artışları uygulanırken öncelikle emeklinin maaşına enflasyon zammı ekleniyor. Bu oran sonrası ortaya çıkan rakam belirlenen taban maaştan küçük kalırsa seyyanen artış ile tamamlanıyor. Ocak ayında da uygulama böyle yapılmış oransal artış sonrası 2500 TL'nin altında kalan rakamlar seyyanen artışla 2500 TL'ye tamamlanmıştı.

Dul yetim maaşlarında ise hisse oranında maaş verildiği için tamamlama da buna göre yapılıyor. Yani taban maaş 4000 bin lira ise yüzde 50 oranında ölüm maaşı alan bir eş için tamamlanacak rakam 2.000 TL olarak belirleniyor.

4 AYLIK ARTIŞ KESİNLEŞTİ

3 aylık enflasyon: % 22.81



Aralık endeks: 686,95



Nisan endeks: 904, 79



4 aylık değişim: % 31,71



SSK ve Bağ-Kur emeklisi(4 ay) % 31.71



Memur ve memur emeklisi (4 ay) % 7+ % 24,21 = % 31,21

Merkez Bankası anket tahmini 6 aylık % 34,60

EN DÜŞÜK MAAŞLARA 4 AYLIK ARTIŞ

Mevcut (TL) Zamlı- 4 ay (TL)

Memur 6.429 8.435,49

Emekli

- Emekli Sandığı 4.289,79 5.628,63

- SSK (2000 öncesi) 3.292,63 4.336,72

- SSK (2000 sonrası) 2.041,25 2.688,53

- Bağ-Kur esnaf 2.948,68 3.883,71

- Bağ-Kur tarım 2.343,16 3.086,18

TABAN MAAŞI ARTIRAN HESAP

Mevcut taban maaş 2.500 TL ( Zamsız 2.041 TL)



Temmuz tahmini artış Yüzde 34.62



Temmuz enflasyon artışı ile yeni maaş 2.748 TL



Yararlanacak kişi sayısı 800.000



Toplam maliyet 13 milyar TL



Aylık maliyet 1.354 TL



Tahmini yeni taban maaş 3500-4000 TL