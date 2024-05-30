Emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı?

Emekli maaşı temmuz zammının ne kadar olacağına yönelik araştırmalar sürüyor. Zam oranın belli olmasına son 2 veri kaldı. 3 Haziran'da açıklanacak olan mayıs enflasyonuyla birlikte işçi ve memur emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı belirlenecek. Daha sonra açıklanacak Haziran verisi ile ise SSK, Bağ-Kur ve memurların Temmuz zammı belli olacak. Enflasyon tahminlerine göre zam oranı kimileri için yüzde 25.46, kimileri için de yüzde 20.01 olacak. Peki kim ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kurluların Temmuz zamlı maaşları ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.