SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem kök aylığına yansıtılan zam oranı hem de taban aylık ödemesi yükseltildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını 5.03 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya, taban aylık ödemesini de 7 bin 500 liradan yüzde 33.3 artışla 10 bin liraya yükselttiklerini duyurdu. Peki kök aylıklar nasıl değişecek? 10 bin lira düzenlemesi nasıl uygulanacak? Hesaba ne kadar yatırılacak? Dul ve yetimlerin ödemeleri ne kadar artacak? İşte detayları…

KÖK AYLIKLAR NASIL HESAPLANACAK?

Refah payıyla birlikte yüzde 42.6'ya ulaşan zam oranı, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılıyor.Kök aylığa (Aralık tutarı) yüzde 42.6'lık zam oranı ilave edilecek. Oluşan tutara, eğer kök aylık 7 bin 135 liranın altında çıkarsa yüzde 5, üstünde çıkarsa yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Bulunacak tutar emekliye ödenecek. Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı 10 bin liranın altında çıkarsa ödeme 10 bin liraya tamamlanacak.

EN DÜŞÜK KÖK AYLIK NASIL DEĞİŞECEK?

2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6 bin 820 lira 84 kuruş idi. Bu aylık yüzde 42.6 zam ile 9 bin 726 liraya yükselecek. Her ay 273,48 lira eklenerek aylık 10 bin lira ödeme yapılacak.Bağ-Kur tarım emeklilerinde de 5 bin 420 lira 18 kuruş olan en düşük kök aylık yüzde 42.6 artışın yansıtılmasıyla 7 bin 729 lira 18 kuruşa çıkacak.Bu maaşı alan emekliye her ay 2 bin 270 lira ilave ödemeyle her ay 10 bin lira yatırılacak.2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 4 bin 721 lira 80 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık 6 bin 733 lira 29 lira olurken, bu maaşı alanın ödemesi 3 bin 266 lira 71 kuruş daha eklenerek 10 bin liraya tamamlanacak.2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 7 bin 616 lira 48 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık yüzde 42.6 zamla 10 bin 861 liraya ulaşacak.

DUL VE YETİMLERE BU DÜZENLEMELER NASIL YANSIYACAK?

SSK ve Bağ-Kur'dan maaş alan dul ve yetimlerin kök aylıklarına yüzde 42.6 zam yansıtılacak.10 bin lira taban aylık düzenlemesi de dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 alana 7 bin 500 liradan, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 5 bin liradan, yüzde 25 olana da 2 bin 500 liradan az ödeme yapılamayacak.Yüzde 42.6 artış sonrası bu tutarların altında çıkan ödemeler bu tutarlara tamamlanacak.

DÜZENLEME NE ZAMAN YANSIYACAK? HESABA NE YATIRILACAK?

Emeklilere maaş ödemeleri bugün başlıyor. Refah payı ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesi yasa ile hayata geçirileceği için bugün başlayan maaş ödemelerinde bu artışlar görülmeyecek.Yüzde 37.57 artışa ve en az 7 bin 500 lira taban aylık ödemesine göre ödemeler yapılacak.Emekliler, bu ödemeyi e-Devlet'te de görebilecek. 5 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesi nedeniyle oluşan zam farkları yasa yürürlüğe girdikten sonra hesaba yatırılacak.

AYLIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

SSK emeklilerinin ödeme takvimi şöyle;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak

Bağ-Kur emeklilerinin ödeme takvimi şöyle;

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Ocak

2 BİN 500 TL ZAM FARKI VAR

Yasa çıktıktan sonra zam farkı ne kadar olacak? Kimler 2 bin 500 lira fark alacak?

Yasa çıktıktan sonra kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 lira ve altında olanlara 2 bin 500 lira zam farkı yatırılacak.Örneğin; 5 bin lira olan kök aylık (ek ödeme dahil) bu ay yüzde 37.57 artışla 6 bin 878 lira olarak hesaplandı, bu emekli maaş gününde 7 bin 500 lira alacak. Ek zam yürürlüğe girdiğinde bu emeklinin kök aylığı yüzde 42.6 artışın yansıtılmasıyla 7 bin 130 lira olacak.Bu ay emeklinin hesabına 7 bin 500 lira yatırıldığı için, 10 bin lira düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde 2 bin 500 lira zam farkı yatırılması söz konusu olacak. Örneğin; 7 bin 500 lira olan kök aylık yüzde 37.57 enflasyon zammının yansıtılmasıyla 10 bin 317 lira 75 kuruş oldu.KÖK AYLIK NASIL DEĞİŞTİ?

Emekli aylıklarına enflasyona bağlı olarak yüzde 37.57 artış yapılacaktı. Refah payı ile bu oran yüzde 42.6'ya yükseltiliyor.

Emeklinin refah payı hariç alacağı tutar ve refah payı dahil yeni maaşı şöyle:



ARALIK MAAŞI: 7.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 10.695,00

ARALIK MAAŞI: 7.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 10.837,60

ARALIK MAAŞI: 7.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 10.980,20

ARALIK MAAŞI: 7.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.122,80

ARALIK MAAŞI: 7.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.265,40

ARALIK MAAŞI: 8.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.408,00

ARALIK MAAŞI: 8.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.550,60

ARALIK MAAŞI: 8.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.693,20

ARALIK MAAŞI: 8.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.835,80

ARALIK MAAŞI: 8.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 11.978,40

ARALIK MAAŞI: 8.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.121,00

ARALIK MAAŞI: 8.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.263,60

ARALIK MAAŞI: 8.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.406,20

ARALIK MAAŞI: 8.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.548,80

ARALIK MAAŞI: 9.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.119,20

ARALIK MAAŞI: 9.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.261,80

ARALIK MAAŞI: 9.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.404,40

ARALIK MAAŞI: 8.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.691,40

ARALIK MAAŞI: 9.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.834,00

ARALIK MAAŞI: 9.050,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.905,30

ARALIK MAAŞI: 9.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 12.976,60

ARALIK MAAŞI: 9.500,00

Yüzde 57 zamlı maaş: 13.069,15

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.547,00

ARALIK MAAŞI: 9.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.689,60

ARALIK MAAŞI: 9.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.832,20

ARALIK MAAŞI: 9.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 13.974,80

ARALIK MAAŞI: 9.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.117,40

ARALIK MAAŞI: 10.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.260,00

ARALIK MAAŞI: 10.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.402,60

ARALIK MAAŞI: 10.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.545,20

ARALIK MAAŞI: 10.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.687,80

ARALIK MAAŞI: 10.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.830,40

ARALIK MAAŞI: 10.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 14.973,00

ARALIK MAAŞI: 10.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.115,60

ARALIK MAAŞI: 10.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.258,20

ARALIK MAAŞI: 10.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.400,80

ARALIK MAAŞI: 10.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.543,40

ARALIK MAAŞI: 11.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.686,00

ARALIK MAAŞI: 11.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.828,60

ARALIK MAAŞI: 11.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 15.971,20

ARALIK MAAŞI: 11.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.113,80

ARALIK MAAŞI: 11.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.256,40

ARALIK MAAŞI: 11.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.399,00

ARALIK MAAŞI: 11.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.541,60

ARALIK MAAŞI: 11.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.684,20

ARALIK MAAŞI: 11.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.826,80

ARALIK MAAŞI: 11.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 16.969,40

ARALIK MAAŞI: 12.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.112,00

ARALIK MAAŞI: 12.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.254,60

ARALIK MAAŞI: 12.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.397,20

ARALIK MAAŞI: 12.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.682,40

ARALIK MAAŞI: 12.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.825,00

ARALIK MAAŞI: 12.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 17.967,60

ARALIK MAAŞI: 12.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 18.110,20

ARALIK MAAŞI: 12.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 18.252,80

ARALIK MAAŞI: 12.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 18.395,40

ARALIK MAAŞI: 13.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 18.538,00

ARALIK MAAŞI: 14.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 19.964,00

ARALIK MAAŞI: 15.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 21.390,00

ARALIK MAAŞI: 16.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 22.816,00

ARALIK MAAŞI: 17.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 24.242,00

ARALIK MAAŞI: 18.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 25.668,00

ARALIK MAAŞI: 19.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 27.094,00

ARALIK MAAŞI: 20.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00

Yüzde 42.6 zamlı maaş: 28.520,00