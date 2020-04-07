Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı? Emekli İkramiyeleri ve maaşları eve mi teslim edilecek? 07.04.2020 11:44

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli Nisan ayının gelmesiyle birlikte bu soru hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Mart ayında emeklilere zamlı maaş ve bayram ikramiye müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi nasıl ve nereden alınır? İşte merak edilen detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri emekliler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yılın ilk ikramiyesini alacak olan emekliler müjdeli haberin verildiği günden itibaren ödeme tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye nasıl ve nereden alınır? İşte ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu. Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndakiler için ödeme yapılacak tarih de açıklandı. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan'da Bayram İkramiyesi alacak.

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğine ilişkin takvim de belli oldu. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacak.

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan'da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLER İKRAMİYEYİ NASIL VE NEREDEN ALACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için vali/kaymakamların başkanlığında "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğunu hatırlatan bankacılar, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara evde ödeme, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerin valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletildiğini belirtiyor.

Şubeler, iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi, müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.