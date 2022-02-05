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Elektrik faturalarındaki KDV ve BTV oranları düşürülecek mi? Dilek Güngör A Haber’de yorumladı

Elektrik faturalarındaki KDV ve BTV oranları düşürülecek mi? Dilek Güngör A Haber’de yorumladı
05.02.2022 00:54 - Son Güncelleme: 05.02.2022 01:12

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Elektrik faturalarında yeni indirim yolda... Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." ifadeleriyle faturalarda gerçekleşen hafifleme sonrası yeni bir elektrik faturası indiriminin daha gelebileceği öğrenildi. A Haber'e açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör bu konuda bir vergi muafiyetinin gelebileceğini paylaştı. Bazı esnaflara kiraları kadar elektrik faturası geldiğini söyleyen Güngör "Yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e düşürülürse bu faturalarda ciddi bir indirim anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

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