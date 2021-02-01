Dolar ve euro ne kadar oldu? 1 Şubat CANLI döviz kurları! Son 6 ayın en düşük seviyesi...

Yeni ayın ilk işlem günüyle birlikte dolar ve euro döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,2780 liradan, avro 8,8370 liradan haftaya başladı. Düşüşü ivme kazanan dolar kuru, 7,20'nin altına gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8660 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

Dolar ve euro alış satış fiyatları, Şubat ayının ilk gününde yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "enflasyonla mücadele" vurgusuyla gerilemeye başlayan dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederek cuma gününü 7,3179'dan tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 1 Şubat canlı döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

DOLAR YAKLAŞIK 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadeleyi önceleyen sıkı para politikası ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın etkili iletişimiyle düşüşü ivme kazanan dolar kuru, 7,20'nin altına gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

TCMB'nin son dönemde benimsediği ortodoks politikalar ve artan kredibilitesi ile TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın iletişim kanalını etkili bir şekilde kullanması dolar kurundaki aşağı yönlü eğilimi güçlendirdi.

Geçen hafta, Ağbal tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Raporu sunumu öncesinde 7,43 seviyelerinde bulunan dolar/TL, sunumun ardından düşüşe geçerek haftayı 7,3179'dan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 7,1989 ile 7 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası saat 14.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 7,2020 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,1 azalışla 8,6960, sterlin/TL de yüzde 1,5 düşüşle 9,8750 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Ağbal'ın yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunu şeffaf, samimi ve bilgilendirici bulurken, enflasyonun kalıcı tek haneye düşürülmesi konusunda da güçlü bir iletişim politikası duruşu gösterildiğini söyledi.

TCMB'nin artan kredibilitesi ve Ağbal'a duyulan güvenin giderek güçlenmesiyle dolar kurunda düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade eden analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükseltmesinin de Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağladığını ifade etti.

Analistler, bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 54,4'le beklentilerin oldukça üzerine çıktığını da anımsatarak, imalat sanayisinde çarkların hızlanmasının, Türkiye ekonomisine olan güveni desteklediğini dile getirdi.

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, TCMB'nin sıkı para politikası duruşu ve Ağbal'ın, enflasyonda kalıcı düşüş gerçekleşene kadar mevcut politikaların korunacağı söyleminin, son enflasyon raporu sunumunda da altı çizilerek teyit edilmesiyle Türk lirasının değer kazanımının hızlandığını bildirdi.

Dolar endeksinin seyrine bağlı global bir dolarizasyon ortamı oluşmadıkça ve Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere çok önemli bir konjonktür değişimi olmadığı sürece dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürebileceğini kaydeden Paksoy değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Dolar/TL'de ara ara tepkiler gelse de TCMB'nin kazandığı kredibiliteye bağlı olarak oynaklığın azalmasıyla oluşan dengenin devamı ve geri çekilmenin bir miktar daha devam etmesi mümkün görünüyor. Teknik açıdan dolar/TL kısa ve orta vadede 200 günlük ortalamayı barındıran 7,30-7,35 bandının altında kaldıkça 6,85-7,15 geniş bandı potansiyel hedef bölge olacaktır. Farklı dinamiklerle gelebilecek tepkilerde, 7.35 üzerine taşmalarda ise, son dönemde denenen 7,45-7,60 bandı kritik direnç eşiği konumuna geldi."

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,84 artışla 399,18 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 13.565 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 artışla 6.458 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 yükselişle 5.447 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,95 değer kazancıyla 7.831 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,79 artarak 21.736 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,14 azalışla 1,2114 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün Avrupa Birliği'nin aşı tedariki konusundaki pozitif gelişmelerin, haftanın açılışında pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, bugün, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

ASYA BORSALARI ALICILI SEYRETTİ

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine ilişkin Avrupa'dan gelen olumlu haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının haftaya alıcılı bir seyirle başladığını bildirdi.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak 3.506 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 değer kazanarak günü 3.056 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,6 yükselişle 28.091 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 104,67 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 artışla 47.143 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 primle 28.927 puanda seyrediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 49,8 ve Çin'de 51,5 ile beklentilerin hafif altında kaldı.

PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY

Küresel piyasalarda, ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketine ilişkin beklentilerle geçen haftanın son işlem gününde yeniden 1,860 doların üzerine yükselen altın fiyatları yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

ABD yardım paketinin ekonomide toparlanmayı destekleyeceği beklentisiyle hafif yükselen petrol fiyatları da yeni haftaya yatay başladı.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

- Brent petrol yüzde 0.62 artışla 55.44 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.65 artışla 52.48 dolar,

- altın yüzde 1.15 artışla 1,865.86 dolar,

- gümüş yüzde 6.74 artışla 28.71 dolar,

- bakır yüzde 1.14 düşüşle 7,815.50 dolar,

- platin yüzde 3.22 artışla 1,107.61 dolar,

- paladyum yüzde 1.41 artışla 2,265.19 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 436 liraya, çeyrek altın 721 liraya, Cumhuriyet altını da 2,866 liraya geriledi.