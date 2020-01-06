Dolar ne kadar? 6 Ocak 2020 dolar / TL kuru ve güncel döviz kurları 06.01.2020 11:58

Dolar son dakika... Yaklaşık iki haftadır sakin bir seyir izleyen dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yükselişe geçti. Dolar 6 Ocak'a 5.9720 TL'den başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 6 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği sürüyor. 2020'nin ilk iki gününe kadar sakin bir seyir izleyen dolar kuru, ABD ile İran arasındaki gerilim sonrası tırmanışa geçti. Geçtiğimiz hafta kapanışta 5.97 - 5.98 lira aralığında işlem gören dolar/TL, yeni haftaya 5.9720 liradan başladı. Yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Ocak döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ KARIŞIK SEYİRLE KAPATTI

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 azalarak 417,93 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 azalarak 6.044,16 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,25 düşüşle 13,219,14 seviyesinden kapattı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,24'lük yükselişle 7.622,40 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,56 değer kazarak 23.702,35 puana yükseldi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.07 itibarıyla yüzde 0,01'lik yükselişle 1,117 seviyelerinde işlem gördü.