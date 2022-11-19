Doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez'den 'doğalgaz zammı' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz konusunda bu yıl kışın bir sorun yaşanmadan atlatılacağını belirterek, aralıkta zam yapılmayacağı mesajını verdi. Doğalgaz depolarının dolu olduğunu bildiren Dönmez, son yıllarda Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım gibi birçok ülkeden yeni kaynak notaları oluşturarak sisteme aldıklarını, bunlar sayesinde bu kışın sıkıntı yaşamadan atlatılacağını söyledi.

Doğalgaz fiyatlarında küresel bazda anormal artışlar olduğunu hatırlatan Bakan Dönmez, "120 dolarlardan bin metreküpü ağustos ayında 3 bin doların üzerine çıktı. Şu anda bir miktar gevşeme var, ama hala eski seviyelerine inmiş değil. Birçok ülkeden yeni kaynak noktaları oluşturduk. Sistemi aldık. Bunlar sayesinde inşallah bu kışı bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Aralıkta bir fiyat değişikliği olmayacak" diye konuştu.

BORU SERİM İŞLEMİ BİTTİ

Karadeniz gazının 2023'te tüketicilere ulaştırılması hedefine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez, "Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. Bugün itibarıyla iletim sistemi bitti" dedi.

Filyos Gaz İşleme Tesisinde işlemlerin yaklaşık olarak yüzde 80'inin tamamlandığı bilgisini paylaşan Dönmez, karada çalışan işçi sayısının 5 bin 500 olduğunu ve 7 gün 24 saat esasıyla çalışma yapıldığını ifade etti.

Dönmez, deniz tarafında 2 bin 50 kişinin çalıştığını, şu anda 51 geminin denizde operasyonu planlanan şekilde güvenle ilerletebilmek için gayret sarf ettiğini dile getirdi.

MART 2023'TE EVLERDE

Konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz'den üretebilir hale gelineceğini ifade eden Fatih Dönmez, şunları kaydetti: "Karadeniz gazında hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak. Günlük ilk etapta 10 milyon metreküple başlayacağız. 4 yıl içerisinde de günlük 40 milyon metreküpe çıkmış olacağız. Aslında bu gazla birlikte ki en az 25-30 yıl yetecek inşallah. Hem milletimiz kazanacak hem devletimiz kazanmış olacak, hem de enerjide dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltmış olacağız."

TÜKETİM DESTEKLERİ ÖDENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği kış dönemi ödemelerinin başladığını, 336 bin haneye toplam 271.7 milyon lira destek verildiğini bildirdi. Yanık, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğalgaz aboneliği olan bütün ihtiyaç sahiplerinin destekten yararlanabildiğini belirtti. Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yapıldığını da vurgulayan Yanık, kış dönemine ilişkin başvuruların sürdüğünü aktardı.