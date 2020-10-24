Devlete olan vergi, prim, ceza gibi tüm borçlara yapılandırma imkanı! Vergi, KYK, SGK borcu yapılandırma nasıl olacak?

AK Parti Gup Başkanvekili Mehmet Muş vergi yapılandırması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni istihdam paketine eklenmesi beklenen yapılandırma düzenlemesi ile 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak. Borçları 18 ay taksitle ödemeyi öngören madde Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildi. Peki; Hangi boçlar kapsam altında? Ödeme nasıl olacak? Taksitler ne zaman başlıyor? Ne kadar sürece ödenecek? İşte detaylar...

500 milyar liralık yapılandırma paketi ile vergiden prime, trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçlar kolayca kapatılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

Buna göre;

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?:

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV borçları, vergi cezaları, trafik, nüfus ve seçim cezaları, idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, primler, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, birlik aidat ödemeleri, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları...

NE ZAMAN BAŞVURULACAK?:

Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

ÖDEME NASIL OLACAK?:

Faizler silinecek. Bunun yerine daha avantajlı olan Yİ-ÜFE uygulanacak. İlk taksit içerisinde borçlar ödenirse, Yİ-ÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinecek.

TAKSİTLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?:

İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak.

NE KADAR SÜREDE ÖDENECEK?:

Maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani 36 ayda borçlar kapatılabilecek