Çocuklu kadınlara büyük destek: İşverene 97 bin 500 TL, kadına 60 bin TL!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni projeyi duyurdu. "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" kapsamında hem işverenlere hem de kadın çalışanlara destek artırıldı.

Toplam 157 Bin 500 TL'ye Kadar Destek

Düzenlemeye göre;

İşverenlere: İstihdam edilen her kadın için 3 ay boyunca 97.500 TL'ye kadar istihdam desteği sağlanacak.

Kadın çalışanlara: Çocuğu olan kadınlara 6 ay boyunca 60.000 TL'ye kadar çocuk bakım desteği verilecek.

Böylece toplamda 157.500 TL'ye kadar destek imkanı sunulacak.

Çocuk Bakım Desteği Artırıldı

Daha önce aylık 7.500 TL olan çocuk bakım desteği, 10 bin TL'ye çıkarıldı. Ayrıca destek süresi 3 aydan 6 aya uzatıldı.

Yaş Sınırı Kalktı

Destekten faydalanabilmek için önceden 18-35 yaş aralığında olma şartı aranıyordu. Ancak yapılan yeni düzenlemeyle yaş sınırı kaldırıldı ve daha fazla kadının destekten yararlanmasının önü açıldı.

"Hem Aileyi Hem Çalışma Hayatını Güçlendiriyoruz"

Bakan Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin geleceğini korumak ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Kadınların iş gücüne katılımını sağlarken iş-aile uyumunu da kolaylaştırıyoruz. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile çocuklu kadınları destekliyoruz."