Çekilişsiz kurasız TOKİ satışları başlıyor! 415 TL taksitle, yüzde 25 peşinat, 120 ay vade!

20.08.2020 12:45

Çekilişsiz kurasız TOKİ satışları başlıyor. TOKİ tarafından 415 TL taksitle, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle ev satışları başlıyor. Türkiye genelinde 9 ilde satılacak toplam 400 konut için başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan alınacak! Başvurular ile göre değişiklik gösterecek. Ankara, Bingöl, Denizli, Karabük, Kars, Mersin, Samsun, Sivas, Tokat illerinde satışa çıkacak konutlar için başvuru şartları ve detayları araştırılıyor. İşte TOKİ çekilişsiz kurasız ev satışının başvuru şartları!

TOKİ'den 120 ay vade, yüzde 25 peşinat ve 415 TL taksitle ev imkanı! Türkiye genelinde yüzbinlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ'nin yeni projesi duyuruldu. 9 ilde satılacak toplam 400 konut çekilişsiz kurasız şekilde sahibini bulacak. 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olunabilecek. Peki, TOKİ konut fiyatları ne kadar olacak? İşte, çekiliş ve kura olmadan TOKİ evleri başvuru şartları ve fiyat bilgisi…

120 AYA KADAR VADE

Alıcılar, açık satışın başladığı gündü yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar kabul edilecek.

Açık satışa sunulan konutlardan 18 yaşını doldurmuş, Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabiliyor. Başvuru esnasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarının ibrazı gerekiyor.

KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

- Ankara Mamak Gülseren Mahallesi'nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.

- Bingöl Merkez İnönü Mahallesi'nde 1 konutun başlangıç fiyatı 240 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise bin 3 lira.

- Denizli ve ilçelerinde bulunan 201 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız satışa sunuldu. Taksitler ise 420 liradan başlıyor.

- Karabük Eflani Çelebiler Mahallesi'nde 16 konut 1240 bin lira başlangıç fiyatıyla satışta. Konutların taksitleri 415 liradan başlıyor.

- Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi'nde 5 konut 185 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Taksitler 825 liradan başlıyor.

- Mersin Gülnar Akdeniz Mahallesi'nde yer alan 39 konut 419 liradan başlayan taksit tutarı ile 125 bin 760 liradan satışa çıktı.

- Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mahallesi'nde 8 konut 256 bin liradan satışa sunuldu. Başlangıç taksit tutarı bin 280 lira olarak belirlendi.

- Sivas Merkez Yenimahalle'de 17 konut 146 bin liradan satışta. 30 Eylül'e kadar başvuruların yapılabileceği konutların taksitleri 610 liradan başlıyor.

- Tokat Merkez Dedeli Mahallesi'nde ise 27 konut 165 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor. 31 Aralığa kadar başvuruların yapılabileceği konutların en düşük taksit tutarı 691 lira.