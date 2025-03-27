SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
BTK duyurdu! Akıllı telefon ve tabletler için yeni düzenleme! Cep telefonlarına 7 yıl garanti geliyor!
Haberler Ekonomi Videoları

BTK duyurdu! Akıllı telefon ve tabletler için yeni düzenleme! Cep telefonlarına 7 yıl garanti geliyor!

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 19:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 19:20

BTK’nın hazırladığı tebliğ taslağına göre, üreticiler ve ithalatçılar cihazlar için 7 yıl yedek parça desteği ve 5 yıl güncelleme garantisi sunacak. Telefonlar 45 kez düşmeye dayanıklı olacak, su ve toza karşı koruma şartı getirilecek. Kişisel verilerin güvenliği için fabrika ayarlarına sıfırlama süreci güçlendirilecek. Düzenlemenin Haziran 2025’te yürürlüğe girmesi bekleniyor!

Akıllı telefonlar ile tabletlerin çevreye duyarlı tasarımı için yeni düzenlemeler geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hazırladığı tebliğ taslağına göre, cep telefonu ve tablet imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcileri, tamircilere batarya, kamera düzeneği, hoparlörler, ana mikrofonlar gibi yedek parçaları piyasaya arzın sona erdiği tarihten sonra en az 7 yıl boyunca sağlayacak. Tamircilerden Türkiye'de zorunlu olup olmadığına bakılmaksızın, faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükleri kapsayan bir sigortasının bulunması istenecek.

KİŞİSEL VERİLER GÜVENDE OLACAK

Ayrıca telefonların yeniden kullanıma hazırlık gereksinimleri de belirlenecek. Bu çerçevede cihazların, cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayan ve adres defteri, kısa mesajlar, resimler, videolar, ayarlar ve çağrı geçmişi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kişisel bilgileri varsayılan olarak güvenli bir şekilde silen bir yazılım işlevi içermesi sağlanacak.

TELEFONLAR 45 DÜŞMEYE DAYANACAK

Cihazların güvenilir tasarım özellikleri taşıması için de bazı şartlar getiriliyor. Katlanabilir ekran üzerinde koruyucu kılıf ile kullanılmak üzere tasarlanmış akıllı telefonlar hariç olmak üzere, cihazların herhangi bir koruyucu kaplama, folyo veya koruyucu kılıf olmadan 45 kez düşmeyi geçmesi taahhüt edilecek. Ayrıca cihazlar, çizilme dayanıklılığı kapsamında belli bir sertlik seviyesinin altına düşürülemeyecek. Bunun yanı sıra toz ve suya karşı koruma özellikleri kapsamında cihazların, boyutu 1 milimetreden büyük katı yabancı cisimlerin girişine ve su sıçramasına karşı dayanıklı olması şart olacak. Telefonların dayanıklılıkları laboratuvar ortamında ölçülürken, yeni düzenlemeyle telefonun elden düşerek hasar görme süresi uzatılacak.

İŞLETİM SİSTEMİ GÜNCELLEMELERİNE GARANTİ

İşletim sistemi güncellemeleri konusunda da imalatçı ve ithalatçıya bazı şartlar getirilecek. Bu kapsamda imalatçı ve ithalatçılar, cihazların piyasaya arzının sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl boyunca, bir işletim sistemine güvenlik güncellemeleri, düzeltici güncellemeler veya işlev güncellemeleri sağlamaları durumunda, aynı işletim sistemine sahip bir ürün modeline ait tüm cihazlar için bu güncellemeleri ücretsiz olarak kullanıma sunacak.

HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR
Söz konusu tebliğ taslağı, AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı. Şayet tebliğ taslağı uygulamaya konur ise belirlenen şartlar, 20 Haziran 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

SIRADAKİ VİDEO
Emekliler dikkat! İkramiye farkları ne zaman yatacak?
27.03.2025Perşembe
Dış ticaret rakamları açıklandı!
27.03.2025Perşembe
İşsizlik oranı yüzde 8,2'ye geriledi!
27.03.2025Perşembe
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uluslararası yatırımcılarla görüşecek: TCMB Başkanı Karahan da katılacak!
25.03.2025Salı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten piyasalara güven mesajı
25.03.2025Salı
Bunlar da Var
Gaziantep trafik kazası! İslahiye’de iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı! 01:19
iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı!
26.03.2025Çarşamba
İzinsiz gösterilere katılıp tutuklananların ailelerinden CHP’li milletvekillerine ve il başkanına sert tepki! 00:43
Ailelerden CHP’li milletvekillerine ve il başkanına sert tepki
27.03.2025Perşembe
Avcılar cinayet son dakika: Eski koca ölüm saçtı: 3 ölü 1 yaralı! 02:11
Aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı!
26.03.2025Çarşamba
Fon kapısı kesilen Ruşen Çakır takipçilerinden para istedi! 00:16
Fon kapısı kesilen Ruşen Çakır takipçilerinden para istedi!
27.03.2025Perşembe
CANLI YAYIN