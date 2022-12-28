Borsa İstanbul, yatırımcıların ve şirketlerin ilgi odağı haline geldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 2021 sonuna göre 1 milyon 280 bin kişi artarak 3 milyon 650 binle tarihi zirveye ulaştı. Yatırımcı sayısında sadece Aralık'ta yaşanan artış 310 bin kişiye ulaştı. Ekim sonundan bu yana ise 810 bin yatırımcı borsaya geldi. Yeni yatırımcıların ortalama portföy büyüklüğünün 100 bin lira olduğu dikkate alındığında, borsaya gelen paranın toplamının yaklaşık 130 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Kur korumalı mevduat uygulaması ile dövizde oynaklığın azalması, dövizden kaçan yatırımcıyı borsaya çekti. BDDK verilerine göre bireylere ait döviz hesapları 11 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında 7.6 milyar dolar azalarak 137.2 milyar dolara indi. Borsa İstanbul yatırımcıların adresi haline gelirken, kaynak arayışındaki şirketler de rotayı İstinye'ye çevirdi. 2021'de 52 şirket 21.6 milyar liralık halka arz gerçekleştirirken, 2022'de şu ana kadar 38 şirket 15.3 milyar liralık kaynak sağladı. Bugün de Oncosem ve SDT'nin halka arzları başlayacak.







GETİRİDE DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Borsa istanbul Kasım sonu itibarıyla yüzde 84 olan yıllık enflasyon dikkate alındığında, bu yılki yaklaşık yüzde 196'lık getirisiyle yatırımcısına rekor reel getiri sağlamış oldu. Borsa İstanbul bu yıl dünyada en fazla getiri sağlayan piyasa olurken, ikinci sıradaki Venezuella Borsası yüzde 167 kazanç sağladı. Uzmanlar kazancın devam edeceğini belirtti.