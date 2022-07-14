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Benzine indirim son dakika! Benzin motorin ve LPG 2022 güncel fiyatları (14 Temmuz akaryakıt fiyatları)

Benzine indirim son dakika! Benzin motorin ve LPG 2022 güncel fiyatları (14 Temmuz akaryakıt fiyatları)
14.07.2022 09:36

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Akaryakıt fiyatları gündemde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar mazota, benzine, otogaza indirim gelip gelmediğini araştırıyor. Dün 106,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,78 dolardan alıcı buldu. Brent petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Mazota indirim geldi. Ancak LPG'ye ise zam geldi. İşte son dakika 14 Temmuz MAZOT, BENZİN, OTOGAZ fiyatları...

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Brent petrol dibi gördü akaryakıta indirim geldi. Son dakika milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,34 dolardan işlem görüyor. Hal böyle olunca sürücüler benzin ve mazotta indirim yapılıp yapılmadığını merak etmeye başladı. 14 Temmuz itibariyle motorine indirim gelirken, otogaza ise zam geldi. İşte EPGİS son dakika MAZOT, BENZİN, OTOGAZ fiyatları Shell, Opet, BP...

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ

Brent petrol fiyatının 99 dolara kadar gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarına 1 lira 55 kuruşluk indirim uygulandı. 14 Temmuz günü itibariyle uygulanan son akaryakıt indirimiyle birlikte benzin fiyatları 23 lira seviyelerine geriledi.

LPG FİYATLARINA ZAM!

Piyasalardeki düşüşle beraber benzine indirim gelirken LPG fiyatlarına ise zam geldi. 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 30 kuruş zam yapıldı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 14 TEMMUZ 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,66

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 23,65 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 23,76 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,49 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 23,78 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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