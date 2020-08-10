BDDK açıkladı! Aktif Rasyosu değeri hedefi düşürüldü!

10.08.2020 09:53

Son dakika haberleri... BDDK, Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü. Detayları A Para Ankara haber müdürü Murat Ovucu, A Haber canlı yayınında aktardı.

Son dakika haberi... BDDK, Aktif Rasyosunun değeri hedefinin, mevduat bankalarında %100'den %95'e katılım bankalarında %80'den %75'e düşürüldüğünü açıkladı.

BDDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"COVID-19 salgını döneminde bankacılık sektörünün reel ekonomiyi kredilendirme faaliyetlerini en etkin şekilde yerine getirmesini sağlamayı amaçlayan Aktif Rasyosu (AR) uygulamasına bankacılık sektörü başarıyla uyum sağlamıştır. Böylece AR, küresel salgının Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında en önemli unsurlar arasında yer almıştır.

Normalleşme adımları kapsamında Kurul kararlarına yönelik bankalardan gelen talepler de dikkate alınarak uygulamada aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır: " AR değeri hedefi, mevduat bankalarında %100'den %95'e katılım bankalarında %80'den %75'e düşürülmüştür. " AR'daki yabancı para cinsi kalemlerin TL'ye çevrimi, haftalık hesaplama tarihlerine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) döviz alış kurlarının kullanıldığı yöntemden, bir önceki takvim ayında gerçekleşen ortalamanın esas alınması şeklinde revize edilmiştir.

" AR'ın payda kısmında "YP Mevduat" kalemine dahil edilebilen kaynaklardan, KKTC'de yerleşik kişilerden sağlananlar da dahil olmak üzere yurt dışı yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan kaynaklar, "YP Mevduat" kalemi toplamının YP Kredileri aşan kısmına uygulanan 1,75 katsayısına tabi olmayacaktır.

" AR'ın pay kısmında yer verilen "Menkul Kıymetler" kalemine, Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına kullandırılan fonlar dahil edilecektir. İlerleyen dönemde, ihtiyaç oluşması halinde, AR düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir."