Akaryakıtta tabela yine değişiyor! BENZİN, MOTORİN, LPG İNDİRİM MÜJDESİ! İndirim yolda

Rusya-Ukrayna savaşı ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisiyle 140 dolar seviyesine kadar çıkarak rekor kıran Brent petrol fiyatları savaş öncesi seviyesine geriledi. Uluslararası petrol piyasasındaki her değişim yurt içi piyasada akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansırken vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimi yakından takip ediyor. Sektör kaynakları tarafından aktarılan bilgiye göre, 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Brent petrolün varil fiyatı üç haftalık düşüş eğilimini sonlandırarak geçen hafta yüzde 2,2 artışla 85,9 dolar seviyesinde kapattı.

KASIMDA MOTORİNE İNDİRİM SERİSİ

Brent petroldeki düşüş serüveninde art arda gelen indirimlerin ardından kasım ayına 26,36 TL'den giren motorin grubu ayın son gününde gelen indirimin ardından 22,43 TL'ye düşmüştü. Kasım boyunca yaklaşık 4 lira düşen motorine dün gelen 1 lira 16 kuruşluk zammın ardından ilk indirim haberi geldi. Motorine 6 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

4 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre 4 Aralık 2022 Pazar günü oluşan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 23,59 TL

Benzin: 20,15 TL

Otogaz-LPG: 10,82 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 23,61 TL

Benzin: 20,16 TL

Otogaz-LPG: 10,46 TL

ANKARA'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 23,73 TL

Benzin: 20,33 TL

Otogaz-LPG: 10,78 TL

İZMİR'DE BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 23,80 TL

Benzin: 20,34 TL

Otogaz-LPG: 10,49 TL