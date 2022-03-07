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8 Mart EPGİS: Benzin ve Motorine zam! ANKARA - İSTANBUL - Petrol Ofisi, Opet, BP, Shell benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL?

8 Mart EPGİS: Benzin ve Motorine zam! ANKARA - İSTANBUL - Petrol Ofisi, Opet, BP, Shell benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL?
07.03.2022 17:42

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Son dakika haberine göre benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 57 kuruş, motorinin fiyatına ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. Peki, İstanbul'da benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL? Ankara'da benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL? 7 Mart Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

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Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 57 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 44 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 18,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı 19,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 18,68 liradan 19,25 liraya, İzmir'de 18,80 liradan 19,37 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 19,86 liradan satılan motorinin litre fiyatı 21,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 19,77 liradan 21,21 liraya, İzmir'de 19,86 liradan 21,30 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki son artışla birlikte motorinin litre fiyatı benzini geride bıraktı. Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapıldı.

Türkiye'de geçen yıl toplam 3 milyon ton benzin, 26 milyon 280 bin ton da motorin tüketildi. Bu dönemde toplam 10 milyon 523 bin ton motorin ithalatı yapıldı.

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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