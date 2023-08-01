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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023, 12:34 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, 12:34

7 yıldır aranan firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser yakalandı! Skandal tehditler...

Son dakika... Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun soluklu takip neticesinde 7 yıldır firari ihraç 1. Sınır Emniyet Müdürü Arif Oktay Eser’i yurt dışına çıkarken Ankara'da yakalandı. Yakalanan FETÖ'CÜ, ifadesinde "Boşuna uğraşmayın geri döneceğiz " dediği öğrenildi.

FETÖ Terör Örgütü üyeliğinden 7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, Ankara'da sahte kimlik ve pasaportla yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in izine ulaştı.

YURT DIŞINA KAÇACAKKEN ENSELENDİ
Uzun süreli takip sonucu Eser'in örgüt tarafından temin ettiği sahte pasaport ve kimlik ile yurt dışına kaçacağı bilgisini edinen ekipler harekete geçti.

Meslekten ihraç edilen Eser, düzenlenen operasyonla yakalandı.

ARİF OKTAY ESER'DEN SAHTE PASAPORT VE YÜKLÜ DÖVİZ ÇIKTI
Eser'in üzerinde ve adresindeki aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, FETÖ'nün simgesi olarak bilenen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi.

ALÇAK TEHDİT
Arif Oktay Eser'in yakalandığı sırada rahat tavırlar içerisinde olduğu ve görevli polislere, "Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz." şeklinde sözler sarf ettiği öğrenildi.

Zanlının, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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