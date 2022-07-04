Beklenen enflasyon oranı açıklandı. Birçok kişi detayları merak ediyor. Peki, 2022 emekli ve memur maaşları ne kadar ödenecek? Emekli zammı ne kadar? Memur zammı ne kadar 2022? İşte merak edilenler...
Beklenen enflasyon oranı açıklandı. Birçok kişi detayları merak ediyor. Peki, 2022 emekli ve memur maaşları ne kadar ödenecek? Emekli zammı ne kadar? Memur zammı ne kadar 2022? İşte merak edilenler...
Emekli ve memur zammı milyonlarca kişinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Bugün açıklanan enflasyon oranı sonrası emekli ve memur zammı da belli olacak. 2022 Temmuz emekli ve memur zammı için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyon oranı 4,95 olarak açıklandı. Yıllık ise bu rakam 78,62 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 oldu.
SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!
En düşük emekli memur maaşı 6.085 TL
En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!
GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI 2022
SSK 2000 sonrası 3500 TL
SSK 2000 öncesi 4687 TL
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2022
Genel Müdür (1/4)
Eski maaş: 21.330 TL
Yeni maaş: 30.256 TL
Şube Müdürü (1/4)
Eski maaş: 11.188 TL
Yeni maaş: 15.870 TL
Memur (Üniv. Mez. 9/1)
Eski maaş: 6.854 TL
Yeni maaş: 9.722 TL
Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 8.668 TL
Yeni maaş: 12.295
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş: 19.510 TL
Yeni maaş: 27.667 TL
Başkomiser (3/1)
Eski maaş: 11.162 TL
Yeni maaş: 15.833 TL
Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 9.706 TL
Yeni maaş: 13.767 TL
Uzman doktor (1/4)
Eski maaş: 13.312 TL
Yeni maaş: 18.883 TL
Hemşire (Üni. Mez. 5/1)
Eski maaş: 8.351 TL
Yeni maaş: 11.845 TL
Mühendis (1/4)
Eski maaş: 11.440 TL
Yeni maaş: 16.227 TL
Teknisyen (Lise mez. 11/1)
Eski maaş: 7.132 TL
Yeni maaş: 10.116 TL
Profesör (1/4)
Eski maaş: 18.369 TL
Yeni maaş: 26.056 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
Eski maaş: 10.809 TL
Yeni maaş: 15.332 TL
Vaiz (1/4)
Eski maaş: 9.003 TL
Yeni maaş: 12.770 TL
Avukat (1/4)
Eski maaş: 10.934 TL
Yeni maaş: 15.509 TL
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI
Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL
Genel müdür (1/1)
Eski maaş: 13.664 TL
Yeni maaş: 19.382 TL
Şube müdürü (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.243 TL
Yeni maaş: 7.437 TL
Memur (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.130 TL
Yeni maaş: 7.276 TL
Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş: 8.956 TL
Yeni maaş: 12.704 TL
Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 5.456 TL
Yeni maaş: 7.739 TL
Hemşire (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.128 TL
Yeni maaş: 7.274 TL
Mühendis (1/4)
Eski maaş: 6.433 TL
Yeni maaş: 9.125 TL
Teknisyen (Lise 1/4)
Eski maaş: 4.477 TL
Yeni maaş: 6.350 TL
Profesör (1/4)
Eski maaş: 12.238 TL
Yeni maaş: 17.359 TL
İmam-hatip
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL
Avukat (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL
"EMEKLİLERİN MAAŞINA YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ YAPILDI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklamasında memur ve emekli zammı konusu hakkında da açıklama yaptı. Erdoğan "Arkadaşlarımızdan gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımız ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde artış zaten yapılacak." dedi.
EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
Sadece 6 aylık enflasyon verisinin maaşlara eklenmesi halinde 2000'den önce emekli olan SSK'lıların maaşı 3.292 liradan 4.589 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşı olan 2.500 lira maaş alanların maaşı ise 3.500 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 133 ZAM
En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.
EMEKLİ ZAM ALACAK MEMUR ENFLASYON FARKI
En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak.
7Memur ve emekliye çifte zam Ek ödeme müjdesi Ve oran verildi Tek tek hesaplandı En düşük yeni maaş...
Memur ve memur emeklisi maaşları için belirlenecek zam oranı ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar olacak.Memur ve emekli memur için Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu oran Ocak döneminde yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.
5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak netleşti.Yani Haziran ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile, emeklilerin yüze 35,64, memurların ise yüzde 35,14 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.
TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM GÜNDEMDE
Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.
BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10 OLACAK
Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.
YENİ BEKLENTİLERE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLANDI
Şimdi gözler Haziran enflasyon oranı için yapılacak açıklamaya çevrilirken, Merkez Bankası en son enflasyon beklenti anketi ve tahminleri kullanılarak 6 aylık emekli-memur zamları hesaplandı.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ İLE EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESABI
Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre, yaptığımız hesaplamalara göre zam oranları;
Merkez Bankası beklenti anketine göre enflasyon oranı yüzde 3,77
6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75
6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75
6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25
Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7
Memur ve memur emeklisi zammı 40,25
Ek zam beklentisi yüzde 3
Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI
En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya, (Ek zamlı 9.268 TL)
En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.054 liraya, (Ek zamlı 6.183)
Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.176 liraya,
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya çıkacak.
Bu hesaba göre; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.319 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.891 liraya çıkacaktı. Ancak alınan kararla en düşük emekli maaşı 3.500 olarak belirlendi. Bağ-Kur tarım emeklileri ve en düşük SSK'lı maaşı bu aydan itibaren 3.500 TL olarak hesaplara geçecek.
MEMUR TABAN MAAŞLARI UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16
Memur - 6429 - 8688 - 9075 - 9268
Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6054 - 6183
TEMMUZ ZAMMI SONRASI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 30109 - 30749
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15793 - 16129
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9675 - 9881
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12236 - 12496
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27540 - 28126
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15756 - 16091
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13701 - 13992
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18791 - 19191
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286 - 11788 - 12039
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16149 - 16492
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10068 - 10281
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25930 - 26481
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15258 - 5582
VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12709 - 12979
AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15434 - 15762
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16
Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21822 - 22286
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19288 - 19698
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7401 - 7558
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7242 - 7395
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12642 - 12911
Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7702 - 7865
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7239 - 7393
Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9081 - 9274
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6320 - 6454
Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17275 - 17642
İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7446 - 7604
Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7446 - 7604
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16
65 yaş aylığı - 1085 - 1466 - 1532 - 1564
Evde bakım desteği - 2354 - 3181 - 3323 - 3394
Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3181 - 3323 - 3394
Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1170 - 1222 - 1248
Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1755 - 1834 - 1873