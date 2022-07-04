Emekli ve memur zammı milyonlarca kişinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Bugün açıklanan enflasyon oranı sonrası emekli ve memur zammı da belli olacak. 2022 Temmuz emekli ve memur zammı için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 4,95 olarak açıklandı. Yıllık ise bu rakam 78,62 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 oldu.

SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!

En düşük emekli memur maaşı 6.085 TL

En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!

GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI 2022

SSK 2000 sonrası 3500 TL

SSK 2000 öncesi 4687 TL



ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2022



Genel Müdür (1/4)

Eski maaş: 21.330 TL

Yeni maaş: 30.256 TL

Şube Müdürü (1/4)

Eski maaş: 11.188 TL

Yeni maaş: 15.870 TL

Memur (Üniv. Mez. 9/1)

Eski maaş: 6.854 TL

Yeni maaş: 9.722 TL

Öğretmen (1/4)

Eski maaş: 8.668 TL

Yeni maaş: 12.295

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski maaş: 19.510 TL

Yeni maaş: 27.667 TL

Başkomiser (3/1)

Eski maaş: 11.162 TL

Yeni maaş: 15.833 TL

Polis memuru (8/1)

Eski maaş: 9.706 TL

Yeni maaş: 13.767 TL

Uzman doktor (1/4)

Eski maaş: 13.312 TL

Yeni maaş: 18.883 TL

Hemşire (Üni. Mez. 5/1)

Eski maaş: 8.351 TL

Yeni maaş: 11.845 TL

Mühendis (1/4)

Eski maaş: 11.440 TL

Yeni maaş: 16.227 TL

Teknisyen (Lise mez. 11/1)

Eski maaş: 7.132 TL

Yeni maaş: 10.116 TL

Profesör (1/4)

Eski maaş: 18.369 TL

Yeni maaş: 26.056 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

Eski maaş: 10.809 TL

Yeni maaş: 15.332 TL

Vaiz (1/4)

Eski maaş: 9.003 TL

Yeni maaş: 12.770 TL

Avukat (1/4)

Eski maaş: 10.934 TL

Yeni maaş: 15.509 TL

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

Müsteşar (1/1)

Eski maaş: 15.459 TL

Yeni maaş: 21.928 TL

Genel müdür (1/1)

Eski maaş: 13.664 TL

Yeni maaş: 19.382 TL

Şube müdürü (Lisans 1/4)

Eski maaş: 5.243 TL

Yeni maaş: 7.437 TL

Memur (Lisans 1/4)

Eski maaş: 5.130 TL

Yeni maaş: 7.276 TL

Öğretmen (1/4)

Eski maaş: 5.275 TL

Yeni maaş: 7.482 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski maaş: 8.956 TL

Yeni maaş: 12.704 TL

Polis memuru (8/1)

Eski maaş: 5.456 TL

Yeni maaş: 7.739 TL

Hemşire (Lisans 1/4)

Eski maaş: 5.128 TL

Yeni maaş: 7.274 TL

Mühendis (1/4)

Eski maaş: 6.433 TL

Yeni maaş: 9.125 TL

Teknisyen (Lise 1/4)

Eski maaş: 4.477 TL

Yeni maaş: 6.350 TL

Profesör (1/4)

Eski maaş: 12.238 TL

Yeni maaş: 17.359 TL

İmam-hatip

Eski maaş: 5.275 TL

Yeni maaş: 7.482 TL

Avukat (1/4)

Eski maaş: 5.275 TL

Yeni maaş: 7.482 TL

"EMEKLİLERİN MAAŞINA YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ YAPILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklamasında memur ve emekli zammı konusu hakkında da açıklama yaptı. Erdoğan "Arkadaşlarımızdan gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımız ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde artış zaten yapılacak." dedi.

EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Sadece 6 aylık enflasyon verisinin maaşlara eklenmesi halinde 2000'den önce emekli olan SSK'lıların maaşı 3.292 liradan 4.589 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşı olan 2.500 lira maaş alanların maaşı ise 3.500 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 133 ZAM

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

EMEKLİ ZAM ALACAK MEMUR ENFLASYON FARKI

En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak.

7Memur ve emekliye çifte zam Ek ödeme müjdesi Ve oran verildi Tek tek hesaplandı En düşük yeni maaş...

Memur ve memur emeklisi maaşları için belirlenecek zam oranı ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar olacak.Memur ve emekli memur için Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu oran Ocak döneminde yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.

5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak netleşti.Yani Haziran ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile, emeklilerin yüze 35,64, memurların ise yüzde 35,14 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.

TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM GÜNDEMDE

Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.

BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10 OLACAK

Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.

YENİ BEKLENTİLERE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLANDI

Şimdi gözler Haziran enflasyon oranı için yapılacak açıklamaya çevrilirken, Merkez Bankası en son enflasyon beklenti anketi ve tahminleri kullanılarak 6 aylık emekli-memur zamları hesaplandı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ İLE EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESABI

Temmuz zam oranı ne kadar olacak? Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre, yaptığımız hesaplamalara göre zam oranları;

Merkez Bankası beklenti anketine göre enflasyon oranı yüzde 3,77

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75

6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25

Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

Memur ve memur emeklisi zammı 40,25

Ek zam beklentisi yüzde 3

Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya, (Ek zamlı 9.268 TL)

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.054 liraya, (Ek zamlı 6.183)

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.176 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya çıkacak.

Bu hesaba göre; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.319 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.891 liraya çıkacaktı. Ancak alınan kararla en düşük emekli maaşı 3.500 olarak belirlendi. Bağ-Kur tarım emeklileri ve en düşük SSK'lı maaşı bu aydan itibaren 3.500 TL olarak hesaplara geçecek.

MEMUR TABAN MAAŞLARI UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

Memur - 6429 - 8688 - 9075 - 9268

Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6054 - 6183

TEMMUZ ZAMMI SONRASI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?



UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 30109 - 30749

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15793 - 16129

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9675 - 9881

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12236 - 12496

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27540 - 28126

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15756 - 16091

POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13701 - 13992

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18791 - 19191

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286 - 11788 - 12039

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16149 - 16492

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10068 - 10281

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25930 - 26481

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15258 - 5582

VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12709 - 12979

AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15434 - 15762



MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?



UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21822 - 22286

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19288 - 19698

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7401 - 7558

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7242 - 7395

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12642 - 12911

Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7702 - 7865

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7239 - 7393

Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9081 - 9274

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6320 - 6454

Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17275 - 17642

İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?



ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

65 yaş aylığı - 1085 - 1466 - 1532 - 1564

Evde bakım desteği - 2354 - 3181 - 3323 - 3394

Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3181 - 3323 - 3394

Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1170 - 1222 - 1248

Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1755 - 1834 - 1873