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2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranında masadaki rakamlar neler?

2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranında masadaki rakamlar neler?
24.11.2021 13:37
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Asgari ücret 2022 | Asgari ücret ne kadar? Milyonlarca çalışanın merak ettiği soru: asgari ücret ne kadar? Geçtiğimiz yılarda aralık ayının son haftası belli olan asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşmeleri ilk haftada bitirme kararında olduğuna yönelik mesaj verdi. Peki işverenler ve işçiler 2022 yılı asgari ücretine yönelik ne kadar zam bekliyor. Asgari ücret ne zaman belli olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. İşte asgari ücrette açıklanan rakamlar...

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Milyonlarca işçi ve ailesi asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağını merakla bekliyor. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Çalışma Bakanlığı düzeyinde son 2-3 aydır çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Çalışma Bakanlığı ve sendikalarda koordineli şekilde bu çalışmaları sürdürüyor. Asgari ücret için görüşmeler aralık ayının sonuna kadar devam ediyor ve açıklanıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine toplantısı sonunda yaptığı açıklamada yeni asgari ücretin aralık ayının ilk yarısında belli olacağını söyledi.

Asgari ücretin belli olması için 3 hafta gibi bir süre kaldı. Şu anda hem işçi hem işveren bakımından devam eden bir araştırma var. Hangi formüllerin uygulanacağına dair araştırmalar sürdürülüyor. Araştırmalar kısa sürede tamamlanacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Bakan Bilgin asgari ücrette vergi indirim söz konusu olduğunu söyledi. Burada yapılacak indirimin işçinin maaşına yansıyacağı belirtiliyor. İşçinin kazanması için tüm seçenekler masada.

Asgari ücrete geçtiğimiz yıllarda enflasyonun 1,5 katı zamlar yapılıyordu. Onunda üzerinde olabileceği yönünde ifadeler olduğu söyleniyor. Asgari ücretin zam oranın ciddi bir oran olacağı belirtiliyor. Formüllerde hem devlet desteği hem de vergi indirimi gibi seneler söz konusu.

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