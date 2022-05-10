2002 Asgari Ücrette Son Durum! Asgari ücret ara zam olacak mı? Emekli maaşına Temmuz zammı olacak mı?

Asgari ücret için ara zam yapılıp yapılmayacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Kabine toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan dar gelirli vatandaşları sevindirecek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dar gelirli vatandaşların alım gücünü iyileştirme sözü vererek Temmuz ayını işaret etti. Ek zam yapılacağını söylemesinin ardından akıllara asgari ücret geldi. Bu kapsamda, Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Emekli maaşına Temmuz zammı olacak mı? İşte 2002 Asgari Ücret ve emekli maaşına ilişkin son açıklamalar...