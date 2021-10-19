19 Ekim 2021 İstanbul, Ankara ve İzmir Opet, BP, PO, Shell, Total motorin litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7.99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8.22 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 7.93 liradan 8.16 liraya, İzmir'de 8.01 liradan 8.24 liraya çıktı.

DOĞALGAZ DEPOLARINDA DOLULUK % 75'E ULAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaklaşan kış öncesi artacak doğalgaz talebine karşı tüm önlemlerini aldı. Kış mevsimi öncesi Tuz Gölü yeraltı deposu tam dolu hale getirilirken; Silivri depolama tesisi ile birlikte her iki tesiste ortalama toplam doluluk oranı yüzde 75 oldu. Kış mevsimi öncesi Tuz Gölü yeraltı deposunun tam dolu olup, Silivri'de ise Kasım ayı ortalarına kadar doğalgaz enjeksiyonunun devam etmesi planlanıyor. Barış ŞİMŞEK

KİRALIK CEP DÖNEMİ

Son dönemde hem bireysel tüketiciler hem de şirketler akıllı telefon kiralamaya yöneldi. Kiralabunu.com Kurucu Ortağı CEO'su Sinan Ventura, kısa dönem kiralama talebinde sadece bir ayda yüzde 100'den fazla artış olduğunu söyledi. Cep telefonu kiraları aylık 250 liradan başlıyor, modeline göre 800 liraya kadar çıkıyor. Sadece cep telefonu da kiralanmıyor. Neredeyse tüm elektronik ürünlere ulaşmak mümkün. Akıllı saatlerin kiralama ücretleri ise aylık 50 ile 250 lira arasında değişiyor.

KORUNAN 1050 GENÇ MEMUR OLUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda yetişen bin 50 genç, 3 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak. Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 18-27 Ekim'de e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna, Bakanlık'ın internet sayfasından ve 'turkiye. gov.tr' internet adresinden ulaşılabilecek.

KONUMUZ FİYAT FARKI

Muz üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki üreticiler, dalında 6 liradan alıcı bulan ürünün markette 15 liraya kadar satılmasından rahatsız. Muzun daldaki fiyatının ortalama 1.5 lira gerilediğini belirten üreticiler, "Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkı izah etmekte zorlanıyoruz" dedi.

SİBER HASARIN % 80'İ ZARARLI YAZILIMDAN

Marsh'ın Microsoft, uluslararası hukuk firması CMS ve küresel bir siber güvenlik firması olan Kivu işbirliği ile hazırladığı 'Siber Hasarların Değişen Yüzü 2021' raporu yayınladı. Rapora göre; Kıta Avrupası'nda 2020 yılında zararlı yazılım kaynaklı saldırılar, siber hasarların yüzde 80'ini oluşturdu. Marsh Türkiye Eş CEO'su Yeşim Aksüt, "Hem kurumların zafiyetlerinden hem de insani zayıflıklardan faydalanan zararlı yazılım kaynaklı saldırılar ve fidye yazılımı olayları giderek artıyor ve gittikçe daha tehlikeli hale geliyor. Bu tarz saldırılara maruz kalmamak için şirketlerin sahip oldukları verileri saklama, koruma ve işleme aşamalarında daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

300 GİRİŞİMCİ YARIŞIYOR

Mediamarkt Türkiye'nin 4'üncüsünü gerçekleştireceği MediaMarkt Startup Challenge'a 300'e yakın başvuru yapıldı. Bu yıl Lenovo Türkiye işbirliği ile gerçekleştirilecek yarışmanın finaline ise sayılı gün kaldı. Yarışmada birinci olan proje, Münih'te gerçekleşecek Plug and Play Retailtech Center Hızlandırma Programı'na katılmanın yanı sıra; girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına katılma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak. Ayrıca Lenovo Türkiye tarafından sürpriz hediyeler de verilecek. Kazanan proje, 22 Ekim'de gerçekleştirilecek online etkinlik ile açıklanacak.

OEDAŞ'TAN PLASTİK KAPAK SEFERBERLİĞİ

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), Türkiye Omurilik Felçliler Derneği yararına 'Plastik Kapak Toplama' kampanyası düzenlendi. Ortalama 350 kg plastik kapak 1 adet manuel tekerlekli sandalyeye, 3.5 ton kapak ise akülü tekerlekli sandalyeye dönüşüyor. Plastik kapakları toplayarak çevrenin de korunmasını sağladıklarını belirten OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Kampanyayla geri dönüşüm ile birlikte çevre bilincini artırmayı ve omurilik felçlileri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz" dedi.

AMBALAJ SEKTÖRÜ HİBRİT BULUŞUYOR

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen 26. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, bu yıl 20-23 Ekim tarihlerinde kapılarını açacak. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuara 100'ün üzerinde ülkeden gelecek 1000'e yakın VIP ziyaretçi katılacak. 60 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan fuar, bu yıl ilk kez hibrit olarak da düzenlenecek ve katılımcılara üzerinden dijital ortamda iş bağlantıları kurma fırsatı sunulacak.

SANAYİCİ ASGARİ ÜCRETTE SÖZ İSTİYOR

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, asgari ücret görüşmelerinde temsilin artmasını istedi. Özdebir, masada işverenleri temsil eden TİSK'in Türkiye'deki toplam işyerlerinin yüzde 1'ini, işçi sendikalarının ise işçilerin yüzde 14'ünü temsil etiğini belirterek, "TOBB bütün işyerlerinin kayıtlı olduğu bir kurum. Bence bu görevi TOBB'un yapması gerekir" dedi.