Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 12:39

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci sona ermek üzere! ÖSYM'nin belirlediği takvime göre adaylar başvurularını tamamlamak için son günlerini yaşıyor. Peki YKS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte adayların bilmesi gereken tüm detaylar.

2025 YKS Başvuruları Uzatılacak mı?

YKS başvuruları 6 Şubat 2025 tarihinde başlamış olup, 3 Mart 2025 Pazartesi günü sona erecek.

Başvuru sürecinin uzatılması hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrası haberimiz güncellenecektir.



Geç Başvuru Dönemi ve Ücretler

2025 YKS'ye başvurularını tamamlamayan adaylar için geç başvuru imkanı sunulacak. Geç başvuru süreci 11-13 Mart tarihleri arasında alınacak olup her bir oturum için 450 TL olan standart ücret geç başvuru döneminde yüzde 50 artırımla ödenecek.



YKS 2025 Sınav Takvimi

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 2025 YKS sınav günleri şu şekilde olacak:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak ve 180 dakika sürecek.

YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran Pazar günü saat 15:45'te yapılacak ve 120 dakika sürecek.



YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

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