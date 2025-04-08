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MEB erken tatil açıklaması: Okullar erken mi kapanacak?
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MEB erken tatil açıklaması: Okullar erken mi kapanacak?

Giriş Tarihi: 8.04.2025 17:39:19

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Yaz tatili erken başlamayacak! Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının 20 Haziran 2025'te sona ereceğini ve kurban bayramı nedeniyle tatilin erkene alınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İşte detaylar.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatilinin erkene çekileceğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, eğitim öğretim yılının önceden açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında 'MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek' başlıklı haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Söz konusu haberde özetle, 'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlık tarafından '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi', 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir. Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir. İlgili '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi', kamuoyuna duyurulduğu günden beri 'https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr' adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir. Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir" denildi.

DMM'DEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da "Milli Eğitim Bakanlığının, okulların 6 Haziran'da yaz tatiline girmesi ile ilgili bir çalışması bulunmamaktadır. Bakanlığın 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi doğrultusunda eğitim öğretim süreçleri devam etmektedir. Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının, daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona ermesi planlanmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz. Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, 'MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.' iddiası doğru değildir" denildi.

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