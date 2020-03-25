EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
EBA TV - 3. Sınıf Fen Bilimleri Konu: Bitkilerin Yaşam Döngüsü25.03.2020 20:38
- EBA TV - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi! Konu: Bilinçli Tüketici Olalım (25 Mart 2020 Çarşamba)
- EBA TV - 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi! Konu: Oyun Araçlarının Güvenli Kullanımı
- EBA TV - 3. Sınıf Fen Bilimleri Konu: Bitkilerin Yaşam Döngüsü
- EBA TV - Matematik Dersi - İlkokullarda Yetiştirme Programı
- EBA TV - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu: Bilinçli Tüketici Olalım
- EBA TV - 4. Sınıf Fen Bilimleri Konu: Gelecekteki Aydınlatma Araçları
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