EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Konu: Bütçe - İsraf - 31.03.2020 Salı31.03.2020 18:57
- 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi - Konu: Uygun Aydınlatma - 31.03.2020 Salı
- İlkokullarda Yetiştirme Programı - Matematik - 31.03.2020 Salı
- İlkokullarda Yetiştirme Programı - Türkçe - 31.03.2020 Salı
- 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi - Konu: Yönetim Birimleri - 31.03.2020 Salı
- 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi - Konu: Çevremi Tanıyorum - 31.03.2020 Salı
- 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Konu: Bütçe - İsraf - 31.03.2020 Salı
- 1. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi - Konu: Teknolojik Araç Ve Gereçler - 31.03.2020 Salı
- 1. Sınıf Matematik Dersi - Konu: Zamanı Ölçme - 31.03.2020 Salı
- 2. Sınıf Türkçe Dersi - Konu: Vatandaşlık Bilinci (31.03.2020 Salı)
- İlkokul Dersi - Mini Davul Yapımı (30.03.2020 Pazartesi)
- 1. Sınıf - Türkçe Dersi - Konu: Yaşasın Bilgisayar (30.03.2020 Pazartesi)
- 1. Sınıf - Hayat Bilgisi Dersi -Konu: Güvenli Alanlar (30.03.2020 Pazartesi)
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