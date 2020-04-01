EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise EBA TV ders tekrarları izle! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için EBA TV tekrar izleme ekranı araştırılıyor. EBA TV kesintisiz izleme sayfamızdan derslerin tekrarlarını takip edebilirsiniz. Peki, EBA TV tekrar saatleri kaç? Gündüz verilen yayınların tekrarları ilkokul ve ortaokul kanalında saat 22:30’a kadar sürerken, lise kanalında 21:00’e kadar sürmektedir. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA TV tekrar izleme sayfası!
1. Sınıf Türkçe Dersi - Konu: Doğa Evren - 1 Nisan 2020 Çarşamba01.04.2020 23:50
- 3. Sınıf Türkçe Dersi - Konu: Okuduğunu Anlama - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 2. Sınıf Türkçe Dersi - Konu: Vatandaşlık Bilinci - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 2. Sınıf Matematik Dersi - Konu: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi - (1 Nisan 2020 Çarşamba)
- 1. Sınıf Türkçe Dersi - Konu: Doğa Evren - 1 Nisan 2020 Çarşamba
- 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi - Konu: Uygun Aydınlatma - 31.03.2020 Salı
- İlkokullarda Yetiştirme Programı - Matematik - 31.03.2020 Salı
- İlkokullarda Yetiştirme Programı - Türkçe - 31.03.2020 Salı
- 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi - Konu: Yönetim Birimleri - 31.03.2020 Salı
- 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi - Konu: Çevremi Tanıyorum - 31.03.2020 Salı
- 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Konu: Bütçe - İsraf - 31.03.2020 Salı
- 1. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi - Konu: Teknolojik Araç Ve Gereçler - 31.03.2020 Salı
- 1. Sınıf Matematik Dersi - Konu: Zamanı Ölçme - 31.03.2020 Salı
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