İngiltere Kraliyet Donanması'nda tarihi rekor: Denizaltı ile 217 gün boyunca su altında kaldı
İngiltere Kraliyet Donanması envanterindeki nükleer başlıklı denizaltılardan HMS Vengeance, su altında kesintisiz 217 gün görev yaparak ülke tarihinin en uzun denizaltı devriyesini tamamladı. Görevin sona ermesiyle İskoçya'daki üssüne dönen denizaltının ulaştığı bu rekor süre, yaşlanan donanma filosu ve mürettebat üzerinde artan operasyonel baskı gerekçesiyle savunma uzmanları arasında endişelere yol açtı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya