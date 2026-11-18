ABD'de peş peşe dijital arızalar: NSA'nın gizli ağı NSANet ve Apple hizmetleri devre dışı kaldı

Washington'da kriz bitmiyor: Havacılık ve bankacılıktan sonra NSA'nın sistemi de çöktü

Washington'da kriz bitmiyor: Havacılık ve bankacılıktan sonra NSA'nın sistemi de çöktü