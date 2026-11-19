Washington'da kriz bitmiyor: Havacılık ve bankacılıktan sonra NSA'nın sistemi de çöktü

İngiltere Kraliyet Donanması'nda tarihi rekor: Denizaltı ile 217 gün boyunca su altında kaldı

Küresel dengeleri etkileyecek buluşma: Trump, Putin ve Şi Cinping zirvesinde önemli kararlar

Çin'de tarihi zirve: Donald Trump ve Vladimir Putin APEC Zirvesi'nde bir araya geldi

Çin'de tarihi zirve: Donald Trump ve Vladimir Putin APEC Zirvesi'nde bir araya geldi