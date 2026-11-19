Tarihi buluşmada ilginç anlar: Putin ayakta bekledi, Trump ''Kim o?'' diye sordu
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geldiği görüşmede kameralara çok konuşulacak anlar yansıdı. Buluşma noktasında Rusya lideri Putin'in, Trump'ı bir süre ayakta beklediği görüldü. Salona girişte Putin'i görünce yanındakilere "Kim o?" diye soran Trump'ın, daha sonra "Benim arkadaşım." ifadelerini kullanması zirvenin en dikkat çeken anı oldu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya