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ABD Başkanı Trump’tan İran ve müttefiklerine tehdit: "Tarihin en ezici ekonomik operasyonunu ilan ediyorum"

ABD Başkanı Trump’tan İran ve müttefiklerine tehdit: "Tarihin en ezici ekonomik operasyonunu ilan ediyorum"

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Tahran yönetimine karşı eşi benzeri görülmemiş boyutta bir "ekonomik operasyon" başlattığını duyurdu. İran'ın masaya oturma fırsatını kaçırdığını savunan Trump, ülkenin askeri ve finansal gücünün çökertileceğini belirterek, İran'a can simidi uzatan tüm ülkelerin de çok ağır ekonomik bedeller ödeyeceğini söyledi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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