Erdoğan diplomasisi Tel Aviv ve Washington'ın planını bozdu! Netanyahu'nun gizli operasyonuna Türkiye freni

Bali'de İsrailli turistlere kapılar kapandı! "Siz bebekleri öldürüyorsunuz" diyerek salondan kovdu

Bali'de İsrailli turistlere kapılar kapandı! "Siz bebekleri öldürüyorsunuz" diyerek salondan kovdu