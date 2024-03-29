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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 29 Mart 2024, 11:12 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024, 11:13

YUNANİSTAN DEPREM HABERİ: 5,7 ve 5,6'lık depremler art arda salladı! Manolis Kostidis aktardı!

Yunanistan açıklarında peş peşe iki büyük deprem meydana geldi. Peki depremde herhangi bir can ve mal kaybı meydana geldi mi? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

Son dakika: Yunanistanda peş peşe iki büyük deprem! Atinada da hissedildi
Son dakika: Yunanistan'da peş peşe iki büyük deprem! Atina'da da hissedildi

A Haber muhabiri Manolis Kostidis detayları aktardı. Kostidis, "Yaklaşık birkaç dakika önce Yunanistan'ın Mora yarımadasının güneybatısında yani Yunanistan'ın Batı kesimlerinde denizin ortasında iki deprem meydana geldi.

5.6 ve 5.7 şiddetinde deprem Atina'da da hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir zarar olduğuna dair bir bilgi yok. Büyük bir korku sardı herkesi. Şu anda artçı deprem olur mu korkusu söz konusu. Hissedilişi yaklaşık 10-12 saniye sürdü. Depremler oldukça şiddetliydi." ifadelerini kullandı..

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