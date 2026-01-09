YPG Halep'i terk etti mi? İşte çatışmaların yaşandığı Eşrefiye

Halep’te terör örgütü YPG/SDG’nin sivilleri hedef alan saldırıları sürerken, Suriye ordusu Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü mevzilerine yönelik operasyon başlattı. Saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, Eşrefiyye ve Beni Zeyd Mahallesi'nde büyük ölçüde kontrolü sağlandı. Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurmuştu. Verilen süre doldu.