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Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya cinsel saldırı suçundan hapis cezası!

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya cinsel saldırı suçundan hapis cezası!
17.12.2020 15:01
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Son dakika haberi... Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Paris Ceza Mahkemesi Ventura'ya, 2018-2019'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis cezası verdi.


Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura sapık çıktı. Ventua cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

4 ERKEĞE CİNSEL SALDIRI
Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi Ventura'ya, 2018-2019'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis cezası verdi.

Mahkeme, Ventura'nın söz konusu 4 kişiye 13 bin avro maddi tazminat ve 9 bin avro mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.

VENTURA SUÇLAMALARI REDDETTİ
Sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmayan Ventura'nın suçlamaları reddettiği aktarıldı.

Aralarında Paris Belediyesinin eski çalışanlarının da bulunduğu 4 erkek, geçen yıl Ventura hakkında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığı Temmuz 2019'da kaldırılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2019'da olaya ilişkin soruşturma açmıştı.

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