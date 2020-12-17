Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya cinsel saldırı suçundan hapis cezası!

Son dakika haberi... Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Paris Ceza Mahkemesi Ventura'ya, 2018-2019'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis cezası verdi.

Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura sapık çıktı. Ventua cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

4 ERKEĞE CİNSEL SALDIRI

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi Ventura'ya, 2018-2019'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis cezası verdi.

Mahkeme, Ventura'nın söz konusu 4 kişiye 13 bin avro maddi tazminat ve 9 bin avro mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.

VENTURA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmayan Ventura'nın suçlamaları reddettiği aktarıldı.

Aralarında Paris Belediyesinin eski çalışanlarının da bulunduğu 4 erkek, geçen yıl Ventura hakkında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığı Temmuz 2019'da kaldırılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2019'da olaya ilişkin soruşturma açmıştı.