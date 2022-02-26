Haberler Dünya Videoları Ukrayna'da çatışmalar yoğunlaşıyor

Ukrayna'da çatışmalar yoğunlaşıyor

Ukrayna'da çatışmalar yoğunlaşıyor
26.02.2022 08:29

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:29
Canını acıttın dedi doktora...
Ana Sayfa 06:41
Kiev'de dumanlar yükseliyor!
Ana Sayfa 06:48
ABD BM Daimi Temsilcisi:...
Ana Sayfa 00:40
Yalnız Kurt 6. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 07:34
Arda Kural sağlık problemleri...
Ana Sayfa 00:42
Rusya Ukrayna savaşında...
Ana Sayfa 24:09
Başkan Erdoğan açıkladı: 3...
Ana Sayfa 00:57
10 bin 945 noktada düğmeye...
Ana Sayfa 03:40
Lavrov'dan Rusya - Ukrayna...
Ana Sayfa 04:33
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:40
Rus tankı otomobili ezdi! Can...
Ana Sayfa 01:32
Çok yoğun kar geliyor! Saat...

Rusya’nın, Ukrayna’ya askeri operasyonu 3. gününe girerken ülkenin başkenti Kiev dahil olmak üzere birçok kentte çatışmaların şiddeti büyüyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor.

Dünya Videoları

Dün geceye göre bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Gündüz Ukrayna'ya hava hareketları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu ise, Kiev'i Ruslara teslim etmemek için büyük bir direnç gösterirken, Kiev'in merkezinin hemen dışında her 2 ülkenin askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların en çok Kiev'in güneyinde yaşandığı öğrenilirken, Kiev'e bağlı Vasylkiv çatışmaların merkezi haline geldi.


Geç saatlerde Rusya tarafından, Harkov'dan sonra Mariopol kentinde de kontrolün ele alındığı duyurulurken, Rus ordusu Odessa kentine en çok deniz yolu ile saldırılar gerçekleştiriyor. Kiev'e roketatar sistemler, top atışları, hava ve kara harekatlarını sürdüren Rus ordusu, Dnipro, Harkov, Semi, İvano - Frankivsk, Herson ve Zaporijya kentlerinde de tüm yönlerden saldırılarını sürdürüyor. Rusya ve Ukrayna birliklerinin çatışması Ukrayna'nın hemen hemen tüm kentlerinde aralıksız devam ediyor.

SON DAKİKA