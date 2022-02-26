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Ukrayna-Rusya savaşında dikkat çeken görüntü: Yakıtı biten Rus tankları yolda kaldı

Ukrayna-Rusya savaşında dikkat çeken görüntü: Yakıtı biten Rus tankları yolda kaldı
26.02.2022 16:17 - Son Güncelleme: 26.02.2022 16:24

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Son dakika haberi... Rusya’nın Ukrayna operasyonları devam ediyor. Ukrayna’da bulunan ve yakıtı bitmesi bir Rus askeri konvoyundaki tanklar, yakıt ikmali yapamayınca yolda kaldı. O anları görüntüleyen Ukrayna vatandaşları ile Rus askerleri arasında ise dikkat çekici diyaloglar yaşandı.

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Yolda giderken Rus askeri konvoyu ile karşılaşan Ukrayna vatandaşı askerlere tankları işaret ederek "Bozuldu mu?" dedi. Bunun üzerine tankların yakıtının bittiğini belirten Rus askerine cevap veren Ukrayna vatandaşı, "Tankları Rusya'ya geri çekelim o zaman. Nereye gittiğinizi biliyor musunuz? Sizinkiler esir alınıyor. Onlar da nereye gittiğini bilmiyorlar. Sizin ekipten diğerlerine de sordum sizden hiç kimse nereye gittiğini bilmiyor" şeklinde ifadeler kullanarak konvoyun yanından ayrıldı.



RUS ORDUSU YENİDEN HAREKETE GEÇTİ
Kremlin, Ukrayna tarafının müzakereleri reddetmesi üzerine Rus ordusunun yeniden ilerleyişe geçtiğini duyurdu.




AB, ULUSLARARASI TOPLUMA BM KARARLARIYLA RUSYA'YI DURDURMA ÇAĞRISI YAPTI
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uluslararası camiaya Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ilgili kararları kabul ederek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.


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