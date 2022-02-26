Ukrayna-Rusya savaşında dikkat çeken görüntü: Yakıtı biten Rus tankları yolda kaldı

Yolda giderken Rus askeri konvoyu ile karşılaşan Ukrayna vatandaşı askerlere tankları işaret ederek "Bozuldu mu?" dedi. Bunun üzerine tankların yakıtının bittiğini belirten Rus askerine cevap veren Ukrayna vatandaşı, "Tankları Rusya'ya geri çekelim o zaman. Nereye gittiğinizi biliyor musunuz? Sizinkiler esir alınıyor. Onlar da nereye gittiğini bilmiyorlar. Sizin ekipten diğerlerine de sordum sizden hiç kimse nereye gittiğini bilmiyor" şeklinde ifadeler kullanarak konvoyun yanından ayrıldı.







RUS ORDUSU YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Kremlin, Ukrayna tarafının müzakereleri reddetmesi üzerine Rus ordusunun yeniden ilerleyişe geçtiğini duyurdu.









AB, ULUSLARARASI TOPLUMA BM KARARLARIYLA RUSYA'YI DURDURMA ÇAĞRISI YAPTI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uluslararası camiaya Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ilgili kararları kabul ederek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.





