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UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına Avrupa ülkelerinden destek:
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UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına Avrupa ülkelerinden destek: "İsrail'le tüm diplomatik ilişkiler kesilsin"

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 21:14 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 21:14

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardı. UCM, bu kararın ardından Filistin topraklarındaki ihlallerin uluslararası yargı önünde hesap verilmesi adına önemli bir adım attığını vurguladı. Karar, dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, Avrupa'daki birçok ülke hükümeti ve BM yetkilileri, mahkemenin kararına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

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