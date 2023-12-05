Türkiye vatandaşlarının yanında! Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile, İstanbul'a indi

Soykırımcı İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdırıyor. İşgalci İsrail Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ndeki hasta, yaralı ve sivilleri silah zoruyla sürgüne yollarken, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçular 61 gündür abluka altındaki Gazze'yi sivil ayırt etmeksizin bombalamaya devam ediyor. Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen aralarında Türk vatandaşları ve ailelerinin bulunduğu 130 kişilik kafile, Kahire - İstanbul uçağıyla İstanbul'a getirildi.