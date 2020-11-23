Türk SİHA'ları Alman basınında: "Bununla baş edemeyiz"

Son olarak Ermenistan’ın alçak saldırılarına karşı Azerbaycan’a yapılan yardımda kullanılan SİHA’lar Avrupa’nın gözünü korkuttu. İngiltere ve Fransız medyasının ardından Alman medyası da Türkiye'nin dünyaya nam salan İHA ve SİHA'larıyla ilgili analizler yayınlamaya başladı. Alman medyasında manşetlere taşınan haberlerde "Türk SİHA'larından kaçmak için 7 saniyeniz var. Avrupa'nın hava savunma sistemleri bununla baş edemez" denildi.

Avrupa Basınında Türk İHA ve SİHA'ları tartışılmaya devam ediyor. İngiltere ve Fransa'nın ardından şimdi de Alman medyası konuyu masaya yatırdı ve çok önemli son dakika tespitleriyle yerli ve milli insansız hava araçlarımızdan hem övgü hem de gıpta ile bahstetti. Alman Tagesschau'da yayınlanan analizde çarpıcı ifadelere yer verilirken "Türk SİHA'larıyla baş edemeyiz" denildi. İşte Alman medyasının gündemi olan İHA ve SİHA'larımız ve Avrupa medyasında onlar hakkında söylenenler...

AZERBAYCAN'IN ZAFERİNDE BÜYÜK KATKISI VAR

Son olarak işgalci Ermenistan'dan gasbettiği topraklar geri alınırken Azerbaycan cephesindeki üstün başarısıyla dikkat çeken Türk yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA) dünya basınında yer almayı sürdürüyor. Bilindiği gibi Azerbaycan Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'larla gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde hem ordudaki can kaybını minimuma indirmiş hem de çok başarılı operasyonlarla işgalci Ermeni ordusunda dakika dakika kaçınılmaz sonu yaşatmıştı.

ALMAN MEDYASI "TÜRKLERİN SİHA'LARIYLA BAŞ EDEMEYİZ" DİYOR

Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesi, Türk SİHA'larından övgüyle bahsetti. Dünya genelinde SİHA'ların etkisi anlatılan haberde Türk SİHA'ları için dikkat çekici ifadelere yer verildi. Haberde Avrupa'daki hiçbir hava savunma sisteminin Türk sihalarına karşı koyamayacağına yer verildi ve tespitler şöyle devam etti;

"KAÇMAK İÇİN 7 SANİYENİZ VAR"

Alman Tagesschau'da yer alan son dakika haberine "Drone'lar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var" başlığı atıldı. Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimde, Türkiye'nin verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı.

"ERMENİLERİ HEM SAHADA HEM DE PSİKOLOJİK OLARAK YIKTI"

Haberde, "SİHA'ların etkinliğinin artırılması Ermeni kuvvetleri üzerinde yıkıcı ve moral bozucu bir etki yaptı" ifadeleri yer aldı. Askeri uzmanların, "Avrupalı devletlerin Türkiye'nin gerisinde olduğuna" ilişkin değerlendirmelerine yer verilen son dakika tespitlerinde 'şu anda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği' yazıldı.