Trump'tan İran'a Sert Uyarı: ''Silahlarımız hazır, protestoculara ateş açılırsa müdahale ederiz''

İran'da ekonominin kötü gidişatına karşı perşembe günü patlak veren protestolar ülke geneline yayıldı. Protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda en az yedi kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran'a açık tehdit geldi.

EN AZ 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da yetkililer, güvenlik güçleri ile protestocular arasında bildirilen ilk ölüm olaylarında en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

PROTESTOCULAR HÜKÜMET BİNASINA SALDIRDI

Protestocular 31 Aralık 2025'te ülkenin güneyindeki Fasa'da hükümet binasına saldırdı.

İran'ın Çaharmahal ve Bakhtiari eyaletindeki Lordegan şehrinde, arka planda silah sesleri duyulurken göstericilerin sokaklarda toplandığı belirtildi.

TRUMP'TAN TAHRAN'A AÇIK TEHDİT

Protestolar ülke geneline yayılırken ABD Başkanı Donald Trump Tahran'ı açıkça tehdit etti ve "İran barışçıl protestoculara ateş açıp öldürürse ABD onların yardımına gelecektir. Silahlarımız hazıri tetikteyiz." dedi.