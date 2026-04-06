Trump’tan dünyayı titreten "İran" çıkışı: "O ülkeyi tamamıyla yok ediyoruz!"
ABD Başkanı Trump’tan dünyayı titreten "İran" çıkışı! Operasyonun 35. gününde kan donduran açıklamalarda bulunan Trump, "O ülkeyi tamamıyla yok ediyoruz, geri karşılık verecek kabiliyetleri kalmadı" dedi. "Ben olsam petrolü alır, ülkeme götürürdüm" sözleriyle niyetini açıkça belli eden Trump'ın; rejim değişikliği, gönderilen silahlar ve nükleer silah restine dair şoke eden tüm açıklamaları haberimizin videosunda.