Trump'tan İran'a yeni Hürmüz tehdidi: 48 saatlik süre verdi
Yazı Boyutu
Orta Doğu'daki ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşın 38. gününe girildi. İran’da 3 Nisan’da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotlarını kurtarma operasyonu ‘iki farklı’ senaryo ile yayınlandı. ABD Trump, ‘Hürmüz Boğazı açılmazsa cehennem azabı üzerlerine yağacak’ tehdidinde bulundu. Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti. ABD basını, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın, savaşı durdurmak veya ateşkes sağlamak amacıyla İran'ı ABD ile müzakere masasında bir araya getirmek için çaba gösterdiğini bildirdi.